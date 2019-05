Минские фанаты Tokio Hotel могут купить vip-пакет и попасть в гримерку музыкантов

15 июня немецкая группа Tokio Hotel приедет в Минск, чтобы отметить 15-летие коллектива в рамках мирового турне Melancholic Paradise. В дополнение к билетам на концерт поклонники могут приобрести vip-пакет, которые позволят встретиться с группой.

Самый дешевый вариант стоит 75 евро. Он состоит из шести пунктов и включает приоритетное право входа на концерт, в мерч-магазин, а также посещение саундчека и фото с группой.

Самый дорогой — 3150 евро. В честь тура он называется «Меланхолический рай» и включает 22 пункта, среди которых: проживание в одном отеле с группой, специальный завтрак от группы, спа-процедуры, доставку на площадку в лимузине, персональное исполнение одной песни группой в гримерке, напитки в компании кумиров и личное общение с ними после концерта.

«Пожалуй, это самый впечатляющий VIP-пакет, который приходилось видеть у западных артистов», — отмечает организатор концерта Павел Богданович, в послужном списке которого множество мировых звезд, включая Thirty Seconds To Mars и Bring Me The Horizon.

За 15 лет записи Tokio Hotel разошлись по миру тиражом более 10 миллионов экземпляров, на счету группы больше 100 международных и национальных наград. Программа концерта будет включать лучшие песни за всю карьеру группы.