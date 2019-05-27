«БелДжи» получило первую прибыль

Белорусско-китайское совместное предприятие по производству автомобилей Geely получило первую прибыль, сообщил 27 мая журналистам в ходе пресс-тура на предприятие первый заместитель министра промышленности Геннадий Свидерский, который исполняет обязанности гендиректора СЗАО «БелДжи».

По его словам, за первый квартал завод сработал рентабельно, чистая прибыль превысила 12 млн рублей.

«Когда я говорю про прибыль, это означает, что мы в январе рассчитались со всеми кредитными обязательствами. Таким образом, когда подсчитывается бухгалтерский баланс, он учитывает задолженность предприятия и его доходность от продаж, то есть в данном случае говорить о прибыли абсолютно корректно», — подчеркнул Свидерский.

Замминистра сообщил, что с открытием завода и пуском серийного производства на «БелДжи» выпущено более 15 тысяч автомобилей Geely, из них половина поставлена в Россию. В текущем году планируется выпустить 22 тысячи автомобилей, из которых 15 тыс. поставить на экспорт в Россию.

При этом исполняющий обязанности директора обратил внимание на растущий спрос со стороны дилеров, в частности, в Российской Федерации.

Свидерский не исключил, что производственная программа за год может быть перевыполнена, однако это потребует соответствующих изменений производственного и технологического циклов. По его словам, сейчас на заводе работает более 1.200 человек. С начала года выпущено более шести тысяч автомобилей.

«Фактически завод вышел на проектную мощность, — заявил Свидерский. — Мы запланировали в июне произвести две тысячи автомобилей, в июне мы начнем набирать и обучать сотрудников для работы в две смены. Заказы на третий квартал составляют три тысячи автомобилей в месяц, поэтому на время набора численности для второй смены нам придется работать до конца года с шестидневной трудовой неделей».

Белорусско-китайское СЗАО «БелДжи», выпускающее легковые автомобили под маркой Geely, было создано в 2011 году. Акционерами являются ОАО «БелАЗ» (52,49%), Zhejang Jirun Automobile Co. Ltd. (33,35%), СЗАО «Союзавтотехнологии» (6,47%), CITIC International Investment Limited (4,96%), ОАО «БАТЭ» (2,7%).