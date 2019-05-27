В Климовичском районе утонули трое детей

Трагедия на воде произошла накануне вечером на водоеме недалеко от деревни Соболевка.

Как сообщили в Следственном комитете, который проводит проверку по данному факту, сначала было обнаружено тело шестилетнего мальчика.

В ходе разбирательства выяснилось, что ребенок находился на природе со своим старшим братом, тело которого позже обнаружили водолазы.

По предварительным данным, один из детей поскользнулся на скользкой плите и упал в воду, другой бросился его спасать.

Также, сообщили в СК, в воскресенье на берегу технического карьера было обнаружено тело 13-летней девочки, которая утонула.