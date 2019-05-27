В Оршанском районе девятиклассник угнал и разбил «Жигули»

Уголовное дело по статье об угоне транспортного средства возбуждено в отношении 16-летнего жителя агрогородка Крапивино Оршанского района.

Фото vitebsk.mvd.gov.by

В ночь на 26 мая подросток забрался в незапертые «Жигули» первой модели и поехал кататься, но примерно через два километра не справился с управлением и врезался в забор. После чего бросил машину и ушел с места ДТП.