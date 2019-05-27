В Оршанском районе девятиклассник угнал и разбил «Жигули»

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Уголовное дело по статье об угоне транспортного средства возбуждено в отношении 16-летнего жителя агрогородка Крапивино Оршанского района.

Фото vitebsk.mvd.gov.by

В ночь на 26 мая подросток забрался в незапертые «Жигули» первой модели и поехал кататься, но примерно через два километра не справился с управлением и врезался в забор. После чего бросил машину и ушел с места ДТП.

Как выяснилось, хозяин «Жигулей» не только не запирает свою машину, но и оставляет в автомобиле ключи. Мужчина был уверен, что на его «копейку» 1973 года выпуска никто не позарится, сообщает УВД Витебского облисполкома.
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Тэги: ДТП угон Город: Орша

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