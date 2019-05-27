Аналитики: «Транснефть» сможет справиться с расходами из-за некачественной нефти

Российская компания «Транснефть», которая занимается транспортировкой углеводородного сырья по магистральному трубопроводу «Дружба», сможет компенсировать контрагентам ущерб из-за поставок некачественной нефти. К такому выводу пришли аналитики международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.

Беларусь уже запросила у «Транснефти» компенсацию за ущерб, вызванный попаданием в трубопровод загрязненной нефти.

В сообщении агентства S&P Global Ratings, которое рейтингует «Транснефть», говорится, что «загрязнение нефтепровода «Дружба» хлорорганическими соединениями, скорее всего, приведет к ухудшению собственных финансовых показателей ПАО «Транснефть».

При этом аналитики рейтингового агентства считают, что российская компания «справится с возможными расходами, связанными с загрязнением нефти, благодаря относительно низкому уровню долга».

«По состоянию на конец 2018 года денежные средства и краткосрочные инвестиции составляли 288,4 млрд российских рублей, в то время как объем краткосрочного долга составлял всего 98,5 млрд российских рублей», — констатируют в S&P Global Ratings.

Аналитики также обращают внимание, что помочь «Транснефти» справиться с расходами из-за грязной нефти может и государство: «Будучи организацией, связанной с государством, ПАО «Транснефть» имеет хороший доступ к фондированию крупных российских банков; возможность корректировки дивидендных выплат с учетом дополнительных затрат, вызванных загрязнением нефти».

Как сообщалось, из-за попадания в трубопровод загрязненной российской нефти Беларусь вынуждена была приостановить экспорт нефтепродуктов. Кроме этого, белорусские нефтеперерабатывающие заводы заявили о поломке дорогостоящего оборудования из-за возникшей ситуации. Белорусские власти оценивают ущерб в сотни миллионов долларов.

Вопрос о компенсации ущерба обсудили в минувшую пятницу, 24 мая, премьер-министры Беларуси и России Сергей Румас и Дмитрий Медведев. Стороны договорились до 10 июня разработать и утвердить методику оценки потенциального ущерба Беларуси. Кроме того, будут выработаны согласованные предложения о вариантах компенсации этого ущерба.