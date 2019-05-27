Водитель минской службы экспресс-доставки растратил более 11 тысяч рублей

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Водитель одной из столичных служб экспресс-доставки подозревается в присвоении и растрате более 11 000 рублей. С заявлением в Московское РУВД обратился директор компании.

Как было установлено в ходе проверки, водитель, являясь материально ответственным лицом, доставлял заказчикам ноутбуки, мобильные телефоны, телевизоры и прочую технику и принимал денежные средства в счет оплаты.

Но однажды мужчина, получив накануне для доставки новую партию товара, в офис с деньгами и документами не вернулся.

Задержанный пояснил, что присвоил деньги по причине тяжелого материального положения.

Материалы проверки переданы в Следственный комитет, сообщает ГУВД Мингорисполкома.
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Тэги: экспресс-доставка растрата

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