Водитель минской службы экспресс-доставки растратил более 11 тысяч рублей

Водитель одной из столичных служб экспресс-доставки подозревается в присвоении и растрате более 11 000 рублей. С заявлением в Московское РУВД обратился директор компании.

Как было установлено в ходе проверки, водитель, являясь материально ответственным лицом, доставлял заказчикам ноутбуки, мобильные телефоны, телевизоры и прочую технику и принимал денежные средства в счет оплаты.

Но однажды мужчина, получив накануне для доставки новую партию товара, в офис с деньгами и документами не вернулся.

Задержанный пояснил, что присвоил деньги по причине тяжелого материального положения.