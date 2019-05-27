В минском аэропорту задержаны пять иностранцев, находившихся в розыске

В Национальном аэропорту Минск в конце минувшей недели пограничники выявили пятерых граждан разных стран, находившихся в розыске, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.

24 мая при оформлении рейса Киев — Минск был задержан 45-летний гражданин Узбекистана, который находится в межгосударственном розыске. 25 мая при оформлении на въезд в Беларусь рейса Ашхабад — Минск были выявлены двое граждан, России и Украины, скрывавшихся от следствия за мошенничество.

26 мая при прохождении паспортного контроля пассажирами рейса Тель-Авив — Минск был задержан 62-летний гражданин Израиля, находящийся в межгосударственном розыске за мошенничество в особо крупном размере и хищение.

В тот же день при оформлении рейса Тбилиси — Минск был задержан 21-летний гражданин Грузии, разыскиваемый на родине за уклонение от армии.