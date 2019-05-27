Бунт в тюрьме в Одессе: ранены охранники, сбежали заключенные

Спецслужбы Одесской области подняты по тревоге – в колонии № 51 (общий режим) произошли беспорядки – ранено несколько охранников, по неофициальным данным сбежало почти два десятка заключенных.

Как пишет «112 Украина» , конфликт произошел из-за «недостаточного качества пищи». В то же время в Нацполиции утверждают, что «ни о каком побеге не может идти и речи». «Убитых нет ни одного, есть поломанные руки и ноги со стороны осужденных», - говорится в сообщении Нацполиции.

Уполномоченная ВР по правам человека на своей странице в Facebook отметила, что заложниками бунтарей стали три медработника и три охранника, которые находились в локальных зонах колонии.

«Заключенные тем временем продолжают держать оборону. Они вооружены кусками асфальта и плиткой. Однако правоохранители, похоже, не планируют брать баррикады штурмом и делают ставку на переговоры», - сообщает «Думская».

Ранее сообщалось, что утром из колонии произошел массовый побег. По неподтвержденной информации, исчезли не менее 15 заключенных.