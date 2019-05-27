Концерт звезд белорусской оперы Анастасии Москвиной и Оксаны Волковой состоится в Большом театре

30 мая в Большом театре состоится концерт оперных звезд — народной артистки Беларуси Анастасии Москвиной и заслуженной артистки Беларуси Оксаны Волковой. Концерт получил название Belcanto.

«Бельканто — это не только стиль музыки, но также, в переводе с итальянского, — «красивое пение». Поэтому мы решили использовать в названии концерта это яркое и привлекательное итальянское слово, — рассказывает Оксана Волкова. — Идея возникла после посещения сольного концерта Ольги Перетятько во время Рождественского оперного форума в нашем театре. Нам с Анастасией так понравился формат, настроение и исполнение, что мы решили: почему бы не сделать что-то подобное вдвоем. Две певицы достаточно редко стоят на одной сцене в сольном проекте. Мы решили рискнуть и подобрали программу из произведений, редко исполняемых на нашей сцене. Это арии из опер, которые в нашем театре не представлены. Ноты нескольких произведений пришлось заказывать и расписывать на оркестр специально для этого вечера».

В программе будут арии и дуэты итальянских и французских композиторов. За дирижерским пультом в этот вечер будет находиться маэстро Джанлука Марчано — приглашенный главный дирижер белорусского Большого театра.