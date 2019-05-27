От депутата Канопацкой скрывают предложения России об интеграции

Депутату Палаты представителей Анне Канопацкой не предоставили предложения российской стороны по развитию интеграции в рамках Союзного государства. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. Депутат опубликовала ответ руководителя белорусской интеграционной рабочей группы, министра экономики Дмитрия Крутого на ее запрос предоставить документы с предложениями, полученными от российской группы, и ответы на них белорусской стороны.

«Документы, работа над которыми ведется в настоящее время рабочей группой по выработке предложений о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции, находятся на стадии анализа выполнения ранее достигнутых интеграционных договоренностей. При этом собираются экспертные оценки сторон по различным аспектам интеграции, проводятся двусторонние переговоры заинтересованных ведомств», — сообщается в ответе Крутого.

Как отмечает Канопацкая, данная информация не является секретной и должна быть открытой для граждан России и Беларуси.

Ранее депутут неоднократно высказывала мнение, что для экономической интеграции Беларуси и России достаточно Евразийского экономического союза. Также она озвучивала предположение, что Палата представителей может инициировать референдум об отмене договора о создании Союзного государства Беларуси и России.

«Я как депутат Палаты представителей говорю, что сегодня мы должны объединиться, чтобы договор о Союзном государстве был отменен. Палата представителей может быть тем государственным органом, который может предложить референдум об отмене договора. Беларусь — независимое государство, и она должна иметь нормальные отношения как на Востоке, так и на Западе», — заявила Канопацкая, выступая 24 марта в столичном Киевском сквере на митинге ко Дню Воли.

С инициативой пересмотреть подходы к интеграции в Москве заговорили несколько месяцев назад. При этом со степенью интеграции Кремль увязывает дальнейшее льготирование белорусской экономики. На последнем заседании союзного Совета министров — 13 декабря 2018 года в Бресте — глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова продвигаться по пути строительства Союзного государства, включая создание единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда и счетной палаты.

По договоренности президентов Беларуси и России на уровне правительств создана рабочая группа по проблемным вопросам интеграции.

О том, что Россия передала Беларуси пакет предложений о дальнейшем углублении интеграции, стало известно в начале марта из СМИ. 22 марта министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей подтвердил получение таких предложений, но не стал раскрывать их суть.