Саснович и Лапко проиграли в первом круге «Ролан Гаррос»

Две из четырех белорусских теннисисток завершили участие в одиночном разряде Открытого чемпионата Франции уже после первого круга.

Вера Лапко (102-й номер мирового рейтинга) проиграла француженке Диане Парри (457), получившей wild card, — 2:6, 4:6, а Александра Саснович (34) уступила Полоне Херцог (71) из Словении — 6:4, 2:6, 6:8.

Еще две белоруски свои стартовые матчи проведут 28 мая. Виктория Азаренко (43) встретится с Еленой Остапенко (39) из Латвии, а Арина Соболенко (11) сыграет против Доминики Цибулковой (41).

Азаренко, Саснович, Соболенко, а также Лидия Морозова сыграют еще и в парном разряде.