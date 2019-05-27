Саснович и Лапко проиграли в первом круге «Ролан Гаррос»

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Две из четырех белорусских теннисисток завершили участие в одиночном разряде Открытого чемпионата Франции уже после первого круга.

Вера Лапко (102-й номер мирового рейтинга) проиграла француженке Диане Парри (457), получившей wild card, — 2:6, 4:6, а Александра Саснович (34) уступила Полоне Херцог (71) из Словении — 6:4, 2:6, 6:8.

Еще две белоруски свои стартовые матчи проведут 28 мая. Виктория Азаренко (43) встретится с Еленой Остапенко (39) из Латвии, а Арина Соболенко (11) сыграет против Доминики Цибулковой (41).

Азаренко, Саснович, Соболенко, а также Лидия Морозова сыграют еще и в парном разряде.
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Тэги: Ролан Гаррос Персона: Вера Лапко Диана Парри Александра Саснович Полона Херцог Виктория Азаренко Елена Остапенко Арина Соболенко Лидия Морозова

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