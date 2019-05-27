«Белоруснефть» пробурила десятую скважину в Эквадоре

Предприятие вышло на суммарный объем добычи нефти 500 тонн в сутки.

В прошлом году объем добычи составлял 270 тонн, так что прогресс впечатляет, сообщает агентство «Минск-Новости» . Вырасти удалось за счет четырех скважин, пробуренных в 2019 году.

До конца года белорусские нефтяники планируют пробурить в Эквадоре одиннадцатую и двенадцатую скважины и завершить возведение наземной инфраструктуры в месторождении Армадильо.

Работы в Эквадоре ведутся с 2013 года. Для этого в ПО «Белоруснефть» было создано дочернее предприятие АО «Сервис Ойл Эквадор Эквасервойл».