«Белоруснефть» пробурила десятую скважину в Эквадоре

/ Экономика
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Предприятие вышло на суммарный объем добычи нефти 500 тонн в сутки.

В прошлом году объем добычи составлял 270 тонн, так что прогресс впечатляет, сообщает агентство «Минск-Новости». Вырасти удалось за счет четырех скважин, пробуренных в 2019 году.

До конца года белорусские нефтяники планируют пробурить в Эквадоре одиннадцатую и двенадцатую скважины и завершить возведение наземной инфраструктуры в месторождении Армадильо.

Работы в Эквадоре ведутся с 2013 года. Для этого в ПО «Белоруснефть» было создано дочернее предприятие АО «Сервис Ойл Эквадор Эквасервойл».
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Тэги: Беларусь-Эквадор Белоруснефть

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