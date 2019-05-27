Беларусь, Литва и Украина запускают контейнерный поезд

Руководители железных дорог трех государств подпишут соглашение по реализации нового проекта 28 мая.

«Руководители железных дорог Украины, Беларуси и Литвы и обществ Containerships (Украина), компаний Intermodal Container Service и LG CARGO (Литва) подпишут соглашение по реализации нового проекта — организации перевозок контейнеров в составе контейнерного поезда Containerships train в сочетании Литва — Беларусь — Украина и обратно», — говорится в сообщении Укрзализныци.