Беларусь, Литва и Украина запускают контейнерный поезд

/ Экономика
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Руководители железных дорог трех государств подпишут соглашение по реализации нового проекта 28 мая.

«Руководители железных дорог Украины, Беларуси и Литвы и обществ Containerships (Украина), компаний Intermodal Container Service и LG CARGO (Литва) подпишут соглашение по реализации нового проекта — организации перевозок контейнеров в составе контейнерного поезда Containerships train в сочетании Литва — Беларусь — Украина и обратно», — говорится в сообщении Укрзализныци.
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Тэги: БЖД Укрзализныця Беларусь-Литва Беларусь-Украина

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