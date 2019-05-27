Участники Европейских игр будут ездить в общественном транспорте бесплатно

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Аккредитованные участники Европейских игр в Минске смогут ездить в общественном транспорте бесплатно. Такой режим продлится с 20 июня по 10 июля.

Фото minsk2019.by

Основанием для бесплатного проезда будет служить удостоверение участника (бейдж со степенями защиты). К аккредитованным участникам относятся спортсмены, тренеры, обслуживающий персонал, волонтеры, сотрудники дирекции игр, журналисты.

Болельщики, которые купили билеты на соревнования на гребном канале в Заславле, смогут бесплатно воспользоваться пригородными электричками. От станции до объекта их будут доставлять автобусы-шатлы.

Транспорт, обслуживающий фанзоны, в том числе метрополитен, будет работать до четырех утра, сообщает БелаПАН.

Сюжет: Европейские игры в Минске
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Тэги: Европейские игры-2019 общественный транспорт Город: Минск

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