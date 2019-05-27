Новый посол России отправится в Беларусь 2 июня

Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 27 мая в Москве на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

«В заключение я хотел бы сообщить, что в наших переговорах принимал участие новый чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрий Федорович Мезенцев, который уже в воскресенье отбывает к месту службы. Мы с Владимиром Владимировичем желаем ему всяческих успехов», — сказал Лавров.

Член Совета Федерации Федерального собрания РФ Мезенцев был назначен послом 30 апреля указом президента Владимира Путина. Он сменил Михаила Бабича, который возглавлял дипмиссию около восьми месяцев. Как считают эксперты, причиной увольнения Бабича стали напряженные отношения с белорусским руководством.