Фотофакт. Зеленский посетил военных в 400 метрах от сепаратистов

Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку на передовую в Луганскую область.

Фото: president.gov.ua

По сообщению пресс-службы президента Украины, в Станице Луганской Зеленский побывал на передовой, в частности на посту наблюдения и в блиндажах, что в 400 метрах от позиции противника.

Глава Украины расспросил бойцов о бытовых условиях, питании, обеспечении техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектовании подразделений. Согласно сообщению, президент остался недоволен бытовыми условиями на линии фронта.