Фотофакт. Зеленский посетил военных в 400 метрах от сепаратистов

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Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку на передовую в Луганскую область.

Фото: president.gov.ua

По сообщению пресс-службы президента Украины, в Станице Луганской Зеленский побывал на передовой, в частности на посту наблюдения и в блиндажах, что в 400 метрах от позиции противника.

Глава Украины расспросил бойцов о бытовых условиях, питании, обеспечении техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектовании подразделений. Согласно сообщению, президент остался недоволен бытовыми условиями на линии фронта.
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Тэги: война на Донбассе ООС Украина-Россия Персона: Владимир Зеленский Город: Луганск

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