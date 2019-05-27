В аэропорту Парижа задержали российский самолет с пассажирами

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Французские правоохранители более получаса не выпускали пассажиров приземлившегося в Париже самолета «Аэрофлота».

Прилетевший в Париж из России самолет «Аэрофлота» окружили сотрудники правоохранительных органов, какое-то время пассажиров не выпускали, сообщил РБК муж одной из пассажирок. Проверка проводится из-за анонимного сообщения, поступившего в аэропорт.

«У меня жена сейчас сидит в самолете. Они в шоке, их окружили спецтранспортом, не выпускают. Рейс „Аэрофлота“. Уже 30 минут сидят в самолете», — рассказал собеседник, супруга которого была на борту.

Позже он сообщил, что пассажиров начали выпускать по одному с полным досмотром на летном поле. «Как сообщила мне жена, каждый по одному проходит через строй солдат с автоматами. Cнимать не дают. Сказали, что власти Парижа задержали самолет и делают спецдосмотр», — добавил источник.
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Тэги: Россия-Франция Аэрофлот Город: Париж

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