Покупательная способность белорусского экспорта снижается второй месяц подряд

В январе-марте 2019 года на 1,9% снизился индекс покупательной способности белорусского экспорта из-за неблагоприятных ценовых условий торговли (ценовой индекс уменьшился на 1,3%) и уменьшения физических объемов поставок.

Как отметили в Белстате, уменьшение стоимостного объема экспорта и импорта обусловлено падением средних цен и физических объемов как экспортируемых, так и импортируемых товаров. В январе-марте 2019 года по сравнению с январем-мартом 2018-го средние цены экспорта снизились на 2,5%, импорта — на 1,2%. При этом товарная масса экспорта уменьшилась на 0,6%, импорта — на 1,7%.

Зафиксировано сокращение физических объемов экспорта инвестиционных товаров на 7% при снижении цен на 5,2%. Экспорт промежуточных товаров уменьшился на 1,8%, энергетических — на 6,5%, прочих промежуточных товаров — вырос на 0,8%.

Снижение средних цен экспорта наблюдалось в группе промежуточных товаров на 1%, в том числе энергетических — на 4,6%. Экспортные цены на потребительские товары снизились на 4,8% при росте экспорта на 3,5%. При этом цены на продовольственные товары снизились на 2,4% при снижении экспорта на 2%. Цены на непродовольственные товары снизились на 8,4%, их экспорт вырос на 12,5%.