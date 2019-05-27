Лукашенко поздравил нового президента Литвы

Глава Беларуси поздравил Гитанаса Науседу с избранием на должность президента Литвы.

«Очень рассчитываю, что ваша деятельность на этой высокой должности будет способствовать налаживанию конструктивных контактов в целях решения существующих между нашими странами вопросов и повышения уверенности и безопасности в регионе», — указано в поздравлении Лукашенко, которое опубликовано на его официальном сайте.

Он подтвердил заинтересованность в расширении сотрудничества на принципах равенства и добрососедства в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других отраслях.

«Очень надеюсь на продолжение двустороннего диалога, в том числе и на гостеприимной белорусской земле», — подчеркнул президент.

Науседа набрал во втором туре в два раза больше голосов, чем его конкурент Ингрида Шимоните: 65,86%.