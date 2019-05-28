На вторник объявлен желтый уровень опасности

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Погоду во вторник, 28 мая, будет формировать область пониженного атмосферного давления, сформированная в теплой неустойчивой воздушной массе; утром и днем по западной половине республики скажется влияние атмосферного фронта.

По прогнозам синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода. В основном по западу страны пройдут дожди. В некоторых регионах прогремят грозы (в связи с неблагоприятным погодным явлением объявлен желтый уровень опасности).

Ветер южный умеренный до порывистого. Максимально воздух прогреется до +20..+26°C (в юго-восточных районах – до +28°C).

В столице вероятность дождя составляет 70-80%, возможна гроза. Ветер южный умеренный до порывистого. Столбик термометра покажет:

  • утром +16..+18°C;
  • днем +23..+25°C;
  • вечером +20.. +22°C.
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Тэги: погода

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