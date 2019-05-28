Лукашенко похвалил Алиева

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Александр Лукашенко считает, что президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым выбран верный курс развития государства.

Фото из архива пресс-службы президента Беларуси

Как сказано в поздравлении по случаю Дня Республики, Лукашенко подчеркнул, что Азейрбайджан является «надежным экономическим партнером» Беларуси.

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По его мнению, «впечатляющие общественно-политические преобразования, коренная модернизация производственного сектора», а также «рост авторитета на международной арене» демонстрируют правильность курса, которое выбрано руководством страны.

Лукашенко также констатировал экономическое развитие Азербайджана и эффективную соцзащиту граждан.
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Тэги: Беларусь-Азербайджан Персона: Александр Лукашенко Ильхам Алиев

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