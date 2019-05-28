В Беларуси 349 убыточных промпредприятий

По данным Национального статистического комитета, количество убыточных промышленных организаций в Беларуси в январе-марте 2019 года по сравнению с январем-мартом 2018-го снизилось с 384 до 349 (на 9,1%), их удельный вес — с 23,8 до 21,6%.

При этом сумма чистого убытка всех убыточных промпредприятий снизилась на 49,6% до 269,5 млн рублей, на одну убыточную организацию — на 44,5% до 772,1 тыс. рублей.

Чистая прибыль организаций на 1 апреля 2019 года составила 1 млрд 854,7 млн рублей, что в 2,1 раза больше, чем в январе-марте 2018 года. Прибыль до налогообложения составила 2 млрд 307,8 млн (в 1,9 раза больше).

Прибыль от реализации выросла на 13,3% до 2 млрд 546,5 млн рублей. Рентабельность продаж и реализованной продукции составила 8,4 и 10,5% соответственно (за январь-марте 2018 года — 8,1 и 10,1%).

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг организаций страны в текущих ценах составила 30 млрд 419 млн рублей, или на 9,5% больше, чем в январе-марте 2018 года.

При этом себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг увеличилась на 9,1% до 24 млрд 255,1 млн рублей.

По мнению независимых экономистов, рост прибыли в январе-феврале 2019 года, а также снижение чистого убытка убыточных организаций связаны, скорее всего, со списанием долгов и оказанием государственной поддержки.