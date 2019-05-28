Лукашенко поздравил пограничников с праздником

Александр Лукашенко считает, что белорусские пограничники ежедневно доказывают верность присяге и народу.

Во время посещения погранзаставы «Дивин» / Фото из архива пресс-службы президента

Как сказано в послании по случаю Дня пограничника, рубежи родины защищают «сильные и мужественные люди», которые «преданы своему делу, обладают особыми знаниями, выдержкой и проницательностью».

Лукашенко убежден, что пограничники вносят серьезный вклад в укрепление суверенитета и территориальной целостности Беларуси.

«Не раз проявив свои высокие профессиональные и моральные качества, белорусские пограничники заслужили уважение наших граждан и признание зарубежных коллег», - резюмировал глава государства.