Видеофакт. Мужчина поймал выпавшего с пятого этажа ребенка

Настоящий счастливый случай произошел в китайском Инине – 28-летний мужчина спас двухлетнего мальчика, выпавшего с пятого этажа.

Как сообщается, ребенок вылез из окна на пятом этаже. Некоторое время он держался, но в итоге выпал. Трагедии удалось избежать только благодаря оперативной находчивости мужчины, который подстроился под падающего мальчика.

В результате инцидента ребенок отделался легким испугом, а его спаситель – лишь небольшими травмами.