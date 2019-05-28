В Германии призвали граждан надеть кипы
Уполномоченный правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн призвал жителей Германии 1 июня надеть традиционный мужской головной убор евреев – кипу.
Подобный шаг продемонстрирует солидарность с теми, кто исповедует иудаизм, и станет знаком поддержки «неограниченной свободы вероисповедания и многообразия в обществе», заявил он в интервью изданиям концерна Funke Mediengruppe, опубликованном во вторник, 28 мая.
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Уполномоченный правительства ФРГ особо выделил нетерпимость к антиизраильским демонстрациям, проходящим в этот день.