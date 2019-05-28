В Минске количество ИП сократилось за год на 0,3%

По данным Белстата, на 1 мая 2019 года в стране действовало 143 тыс. юридических лиц и 250,1 тыс. индивидуальных предпринимателей. Количество юрлиц по сравнению с 1 мая 2018 года выросло на 0,2%, ИП — на 2,7%.

Наибольшее количество юрлиц находилось в Минске — 51.658 (за год их число выросло на 0,9%). В Минской области их было 26.072 (-1,3%), в Брестской — 14.643 (+0,3%), Гомельской — 13.955 (+0,1%), Витебской — 13.100 (+0,5%), Могилевской — 12.102 (+1,4%), Гродненской — 11.430 (-0,9%).

Наибольшее количество ИП также находилось в Минске — 76.992 (за год их количество снизилось на 0,3%). В Минской области насчитывалось 40.461 ИП (рост на 5,5%), в Брестской — 33.458 (+3,4%), Гомельской — 27.843 (+3,9%), Гродненской — 25.178 (+3,8%), Могилевской — 24.133 (+5,1%), Витебской — 22.070 (+1,9%).

Удельный вес организаций государственной и с долей государства форм собственности составил 12,3% общего количества действующих организаций и по сравнению с 1 мая 2018 года снизился на 0,1 процентного пункта.

Из 143 тыс. организаций деятельность в сфере производства осуществляли 32 тыс. (22,4% общего количества), в сфере услуг — 111 тыс. (77,6%).

В первом квартале 2019 года было зарегистрировано 2.857 юридических лиц, 10.135 ИП. Ликвидировано 2.402 юридических лица, прекратили свою деятельность 6.959 индивидуальных предпринимателей.

В 2018 году было зарегистрировано 11.214 юридических лиц и 35.153 ИП. Ликвидировано 11.239 юридических лиц, прекратил свою деятельность 32.091 индивидуальный предприниматель.

Объединяющее занятых в розничной торговле индивидуальных предпринимателей РОО «Перспектива» продолжит добиваться встречи с Александром Лукашенко, заявил председатель объединения Анатолий Шумченко 20 мая в Минске на организованном «Перспективой» форуме предпринимателей.

Шумченко напомнил, что в январе на встрече с главой Администрации президента Натальей Кочановой он передал 7 тыс. подписей ИП под коллективным обращением на имя Лукашенко с просьбой организовать такую встречу.

При этом он обратил внимание, что 19 апреля Лукашенко, выступая с посланием народу и парламенту, раскритиковал занятых в торговле ИП, назвав их «торбешниками и мешочниками».

«Без ответа такие вещи оставлять нельзя, — заявил Шумченко. — Сравнивать ИП с «торбешниками и мешочниками» на тридцатом году становления рыночной экономики в стране — неконструктивная риторика. Мы не «торбешники и мешочники», мы — белорусский малый бизнес, который делал, делает и будет делать жизнь миллионов белорусов комфортной. ИП занимают активнейшую позицию и требуют достойного к себе отношения, напоминая властям о своем существовании».

По его словам, основными проблемами ИП сегодня являются вопросы маркировки и прослеживаемости товаров из стран ЕАЭС, деятельность магазинов низких цен с товарами из стран Средней Азии, штрафы и иные санкции со стороны Госстандарта из-за признаваемых недостоверными документов на товар, а также вопрос запрета в будущем работы за наличный расчет для ИП за рубежом.

Согласно опросу более 900 предпринимателей, проведенному «Перспективой» в начале года в регионах Беларуси, 84% предпринимателей поддержали идею организации новой встречи ИП с Лукашенко для обсуждения путей выхода из сложившейся ситуации.