Здание Национального банка заминировали

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Утром 28 мая поступило сообщение о минировании здания Национального банка на проспекте Независимости в Минске.

На месте происшествия сейчас работают саперно-пиротехническая и следственно-оперативная группы.

Обстоятельства происшествия выясняются, сообщает Следственный комитет.

Фото Следственного комитета

«Утром поступило электронное сообщение на почту о минировании здания. Проводится в установленном порядке проверка. Сотрудники продолжают работать на своих местах, эвакуация не проводилась», — сообщил БелаПАН пресс-секретарь Нацбанка Александр Тимошенко.
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Тэги: Нацбанк угроза взрыва Персона: Александр Тимошенко Город: Минск

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