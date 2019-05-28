Здание Национального банка заминировали

Утром 28 мая поступило сообщение о минировании здания Национального банка на проспекте Независимости в Минске.

На месте происшествия сейчас работают саперно-пиротехническая и следственно-оперативная группы.

Обстоятельства происшествия выясняются, сообщает Следственный комитет.

Фото Следственного комитета

«Утром поступило электронное сообщение на почту о минировании здания. Проводится в установленном порядке проверка. Сотрудники продолжают работать на своих местах, эвакуация не проводилась», — сообщил БелаПАН пресс-секретарь Нацбанка Александр Тимошенко.