Шуневича отправят в Узбекистан?

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Очередное заседание Совета министров внутренних дел (СМВД) стран СНГ пройдет 30 мая — 1 июня в Ташкенте.

Как сообщает пресс-служба Исполкома СНГ, на встрече планируется обсудить семь вопросов, касающихся реализации межгосударственных программ борьбы с преступностью и других актуальных направлений межведомственного сотрудничества.

В их числе проведение комплексных согласованных и совместных оперативно-профилактических мероприятий по различным направлениям борьбы с преступностью, создание практических механизмов эффективного межгосударственного взаимодействия в сфере оперативно-розыскной деятельности при проведении международной контролируемой поставки по запросу органов внутренних дел/полиции стран СНГ.

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На заседании также планируется принять концепцию сотрудничества министерств внутренних дел стран СНГ до 2030 года. В документе определены современные криминальные вызовы и угрозы; принципы, цели, задачи, основные направления и формы взаимодействия. В концепции устанавливаются механизмы материально-технического, финансового, ресурсного обеспечения сотрудничества и механизм реализации самой концепции.

Кроме того, СМВД рассмотрит ход разработки проекта соглашения о взаимодействии по вопросам оформления свидетельств на возвращение лицам, подлежащим принудительной высылке.

СМВД стран СНГ был создан в 1996 году. В его состав входят министры внутренних дел Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Представители Туркменистана принимают участие в отдельных заседаниях СМВД.

Совет рассматривает вопросы борьбы с преступностью, укрепления правопорядка и организации взаимодействия министерств внутренних дел государств — участников СНГ, разрабатывает предложения по вопросам, входящим в компетенцию министерств внутренних дел, и вносит их в установленном порядке на рассмотрение Совета глав государств и Совета глав правительств Содружества, содействует обмену опытом и информацией между министерствами внутренних дел, осуществляет взаимодействие с органами СНГ в вопросах борьбы с преступностью, укрепления правопорядка.
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Тэги: СНГ СМВД Персона: Игорь Шуневич

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