«J:морс» в честь 20-летия группы проедет с туром по Беларуси

2 ноября группа «J:морс» представит в столичном Prime Hall юбилейную программу «20 лет. Полет норм!». На осень также запланированы концерты во всех областных и крупных районных центрах Беларуси.

«20 лет — не повод дуть щеки и прикидываться бронзовыми изваяниями. К юбилейной дате относимся без пафоса и с самоиронией, что постарались отразить в афише тура. Это хороший повод встретиться с теми, кто слушал нас в разные годы. Вместе спеть любимые песни, вспомнить те, что давно не звучали на концертах и, конечно же, показать совершенно новые!» — говорит Владимир Пугач.

График тура: 18 октября — Брест (ДК Профсоюзов), 26 октября — Могилев (ОЦТ), 2 ноября — Минск (Prime Hall), 9 ноября — Витебск (КЗ «Витебск»), 15 ноября — Гомель (ОКЦ), 23 ноября — Гродно (клуб «База»). Список концертов будет дополняться.

На минский концерт билеты стоят: фан-зона — 40 рублей (первые 100 билетов — 35 рублей), сидячие места — от 55 до 80 рублей.