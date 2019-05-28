«Беларусьфильм» не захотел снимать вместе с поляками мультфильм о Беловежской пуще

«Беларусьфильм» на неопределенное время заморозил участие в проекте по созданию полнометражного анимационного фильма о Беловежской пуще, который планировалось снять вместе с польской студией Orange, сообщил БелаПАН генеральный директор национальной киностудии Владимир Карачевский.

«Мы заморозили проект на время — пока не пройдут некоторые реформы системы финансирования у нас здесь, поскольку пока есть вопросы по финансированию, — сказал он. — Полякам мы, сказали, мол, ребята, ждем лучшей ситуации. Проект заморожен, но мы его еще держим. Есть очень хороший сценарий. Мы его перевели, можно вносить редакторские правки. Но пока не подтверждено финансирование, мы не будем входить, потому что это дорогой проект».

По словам Карачевского, национальная киностудия пока не опасается, что польские коллеги могут привлечь какого-то иного соавтора для производства этой ленты.

Впервые о проекте белорусско-польского анимационного фильма о Беловежской пуще гендиректор «Беларусьфильма» сообщил на пресс-конференции 11 июня 2018 года. Он сказал, что польские коллеги предложили подключить к работе по пять режиссеров-аниматоров от каждой страны.

На встрече с журналистами 4 сентября Карачевский заявил , что белорусско-польский анимационный фильм о Беловежской пуще должен выйти на экраны в 2020 или 2021 году.

«Это очень крутой проект, он мне очень нравится. Сейчас мы переделываем сценарий, адаптируем его вместе с поляками. Это полнометражный анимационный фильм, делающийся в технике 2D, нашим художникам придется много работать. <…> Пока у нас с поляками подписано только соглашение о сотрудничестве. Сейчас мы с ними рассматриваем договор с условиями сотрудничества. После этого мы будем выходить с предложением по финансированию проекта. Проект не дешевый. Цену я назову потом, когда мы все подпишем. Но проект перспективный, такого у нас еще не было», — отметил глава киностудии.