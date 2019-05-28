Определились составы групп на ЧМ-2020 по хоккею

Международная федерация хоккея объявила составы групп на 84-м чемпионате мира, который пройдет с 8 по 24 мая в Швецарии.

Сборная Беларуси попала в группу А, которая своим матчи будет проводить в Лозанне.

Иллюстрация iihf.com

Полностью составы групп выглядят следующим образом.

Группа А: Канада, Швеция, Чехия, Германия, Словакия, Дания, Беларусь, Великобритания.

Группа B (Цюрих): Россия, Финляндия, США, Швейцария, Латвия, Норвегия, Италия, Казахстан.

Группы сформированы на основе рейтинга, обновленного по окончании чемпионата мира в Словакии. Возглавляет рейтинг Канада, в топ-5 также входят Россия, Финляндия, Швеция, Чехия. У Беларуси, которая в этом году играла в группе А первого дивизиона, 14-я строка в мировом рейтинге.

Напомним, что сборные Беларуси и Латвии при любом исходе чемпионата в Швейцарии сохранят место в элитном дивизионе, так как будут принимать чемпионат мира в 2021 году.