Лукашенко встретился с новым президентом Казахстана

/ Политика
Просмотров: 203

28 мая президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Казахстан. Основная цель поездки — участие в саммите Евразийского экономического союза.

Фото пресс-службы президента Беларуси

По прибытии Александр Лукашенко встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в резиденции «Акорда». Токаев занял пост главы государства после добровольной отставки Нурсултана Назарбаева.

«Что касается наших отношений, они всегда будут хорошими, всегда будут добрыми, и я нисколько не сомневаюсь, что мы сможем и добавить в наших отношениях», — заявил на встрече Лукашенко.

Он отметил, что недавно принимал посла Казахстана в Беларуси и «прямо ему сказал о конкретных серьезных направлениях, по которым стороны могут продвинуться в развитии сотрудничества», сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Казахстан Персона: Александр Лукашенко Нурсултан Назарбаев Касым-Жомарт Токаев

Другие материалы на эту тему:

Лукашенко и Назарбаев держат в кулаке свои страны, но не время

Лукашенко и Назарбаев держат в кулаке свои страны, но не время

Казахстан доверил Беларуси модернизацию боевых самолетов

Казахстан доверил Беларуси модернизацию боевых самолетов

Беларусь — Казахстан: политическая идиллия на фоне экономического спада

Беларусь — Казахстан: политическая идиллия на фоне экономического спада

Лукашенко «дрожащими руками» наградил Назарбаева орденом Дружбы народов

Лукашенко «дрожащими руками» наградил Назарбаева орденом Дружбы народов