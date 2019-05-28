Лукашенко встретился с новым президентом Казахстана

28 мая президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Казахстан. Основная цель поездки — участие в саммите Евразийского экономического союза.

Фото пресс-службы президента Беларуси

По прибытии Александр Лукашенко встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в резиденции «Акорда». Токаев занял пост главы государства после добровольной отставки Нурсултана Назарбаева.

«Что касается наших отношений, они всегда будут хорошими, всегда будут добрыми, и я нисколько не сомневаюсь, что мы сможем и добавить в наших отношениях», — заявил на встрече Лукашенко.

Он отметил, что недавно принимал посла Казахстана в Беларуси и «прямо ему сказал о конкретных серьезных направлениях, по которым стороны могут продвинуться в развитии сотрудничества», сообщает пресс-служба белорусского лидера.