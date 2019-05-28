Лукашенко награжден орденом Елбасы

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Президент Беларуси Александр Лукашенко награжден орденом первого президента Казахастана Нурсултана Назарбаева.

Официально награда называется орден «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті — Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев».

Данного ордена Лукашенко удостоен за особый вклад в углубление и расширение сотрудничества с Казахстаном, а также в честь ознаменования 25-летия идеи о евразийской интеграции и пятилетия подписания договора о Евразийском экономическом союзе.

Таких же наград удостоены президент России Владимир Путин и президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, сообщает TAG News.

28 мая Александр Лукашенко прибыл в Казахстан для участия в саммите Евразийского экономического союза. Сегодня президент Беларуси встретился со своим казахстанским коллегой.
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Тэги: Беларусь-Казахстан Персона: Александр Лукашенко Нурсултан Назарбаев Владимир Путин Сооронбай Жээнбеков

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