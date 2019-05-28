В Беларуси на четверть выросло количество приверженных к лечению ВИЧ-инфицированных

За последние два года в Беларуси количество ВИЧ-инфицированных пациентов, проходящих лечение, увеличилось практически на четверть, сообщила журналистам 28 мая замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Наталья Жукова во время посещения белорусского общественного объединения помощи людям с ВИЧ и употребляющим наркотики «Позитивное движение».

По ее словам, на протяжении последних лет Минздрав «поэтапно идет к решению проблемы с управлением и контролем ситуации с ВИЧ/СПИД». «На сегодня достигнуты определенные результаты, — отметила Жукова. — Прежде всего, это вовлечение в процесс лечения всех ВИЧ-инфицированных пациентов. За последние два года их количество увеличилось на 24%».

«Сегодня, говоря о целях Глобальной цели Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) «90-90-90», перед системой здравоохранения, перед нашими партнерами по этой работе, перед министерствами и общественными организациями стоит амбициозная задача — полное управление ситуацией и достижение эпидемиологического благополучия по ВИЧ до 2023 года. И основания для этого есть. Беларусь достигла определенного результата по выявлению инфекции — почти 82%, по количеству ВИЧ-инфицированных, приверженных лечению — почти 77%, и самое главное, количеству ВИЧ-позитивных с неопределяемой вирусной нагрузкой — 74%», — рассказала главный санитарный врач.

Жукова сообщила, что на сегодня в Беларуси зафиксировано 21,6 тыс. ВИЧ-инфицированных, реальное оценочное количество тех, кто живет с ВИЧ (ЛЖВ), — 24 тысячи. По данным Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, на 1 мая в стране было зарегистрировано более 21.262 человек с ВИЧ-положительным статусом, а оценочное число составляло 26 тыс. человек.

Как рассказала управляющая БОО «Позитивное движение» Татьяна Печко, в Беларуси сегодня живет 66,5 тыс. людей, употребляющих инъекционные наркотики (ЛУИН). Среди них показатель распространенности ВИЧ — 30,8%.

Во втором полугодии 2018 года в Минске «Позитивное движение» начало пилотный проект по диагностике ВИЧ на пунктах с помощью быстрых тестов по крови и забора крови для проведения арбитражного исследования (в случае положительного результата). Внедряемые меры привели к тому, что за пять месяцев реализации проекта количество ЛУИН, прошедших подтверждающее тестирование на ВИЧ высокочувствительным методом диагностики ИФА, выросло в 6,5 раза — с 14 до 92 человек. В Беларуси за прошлый год подтверждающий тест методом ИФА прошли 215 человек.

Всего в 2018 году 12.282 человека (из них 5.896 в Минске), которые употребляют наркотики, сдали экспресс-тест на ВИЧ. У 1.080 из них была выявлена ВИЧ-инфекция.

За минувший год в объединении 225 человек прошли программу социального сопровождения, разовые услуги получили более 1 тыс. человек. Оказано 6,5 тыс. личных консультаций и почти 15 тыс. — по телефону. После контакта с консультантом 93% клиентов посещают врача, сдают необходимые анализы, получают лекарства.