«Чернобыль» обошел «Игру престолов» и стал самым рейтинговым сериалом в истории

Пятисерийный фильм телеканала НВО стал самым популярным в истории по данным International Movie Data Base.

Источник: НВО

Как сообщает Forbes , мини-сериал режиссера Юхана Ренка рассказывает реальную историю первых минут, часов и дней после аварии на Чернобыльской АЭС, историю людей, принимавших участие в ликвидации последствий и пытается дать ответ на вопрос, что же все-таки произошло.

Четыре серии из пяти уже вышли на телеканале HBO. Зрители ждут тизера заключительной.