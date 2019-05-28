«Чернобыль» обошел «Игру престолов» и стал самым рейтинговым сериалом в истории

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Пятисерийный фильм телеканала НВО стал самым популярным в истории по данным International Movie Data Base.

Источник: НВО

Как сообщает Forbes, мини-сериал режиссера Юхана Ренка рассказывает реальную историю первых минут, часов и дней после аварии на Чернобыльской АЭС, историю людей, принимавших участие в ликвидации последствий и пытается дать ответ на вопрос, что же все-таки произошло.

Четыре серии из пяти уже вышли на телеканале HBO. Зрители ждут тизера заключительной.

Топ-10 рейтинга:

«Чернобыль» (9,7 — 52 тыс голосов),

«Планета Земля II» (9,5 — 71 тыс голосов),

«Братья по оружию» (9,5 — 317 тыс голосов),

«Планета Земля» (9,4 — 147 тыс голосов),

«Во все тяжкие» (9,4 — 1,2 млн голосов),

«Игры престолов» (9,4 — 1,5 млн голосов),

«Наша Планета» (9,4 — 10 тыс голосов),

«Прослушка» (9,3 — 244 тыс голосов),

«Космос: Пространство и время» (9,3 — 95 тыс голосов),

«Голубая планета» (9,3 — 19 тыс голосов).

Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
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Тэги: сериал НВО Персона: Юхан Ренк

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