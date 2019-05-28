«Чернобыль» обошел «Игру престолов» и стал самым рейтинговым сериалом в истории
Пятисерийный фильм телеканала НВО стал самым популярным в истории по данным International Movie Data Base.
Как сообщает
Четыре серии из пяти уже вышли на телеканале HBO. Зрители ждут тизера заключительной.
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Топ-10 рейтинга:
«Чернобыль» (9,7 — 52 тыс голосов),
«Планета Земля II» (9,5 — 71 тыс голосов),
«Братья по оружию» (9,5 — 317 тыс голосов),
«Планета Земля» (9,4 — 147 тыс голосов),
«Во все тяжкие» (9,4 — 1,2 млн голосов),
«Игры престолов» (9,4 — 1,5 млн голосов),
«Наша Планета» (9,4 — 10 тыс голосов),
«Прослушка» (9,3 — 244 тыс голосов),
«Космос: Пространство и время» (9,3 — 95 тыс голосов),
«Голубая планета» (9,3 — 19 тыс голосов).