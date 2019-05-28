Власти Могилева рассмотрят вопрос увековечения памяти об антироссийском восстании

Топонимическая комиссия при Могилевском горисполкоме рассмотрит вопрос установления памятной доски о восстании жителей Могилева 1 февраля 1661 года, когда они убили семь тысяч солдат московского гарнизона.









С предложением об установке мемориальной доски об историческом событии на здании могилевской ратуши к властям города, а затем области обратился могилевский общественный активист Антон Косцов. Также на интернет-платформе petitions.by собраны 104 подписи в поддержку данного предложения.

«Для решения вопроса по установке доски, посвященной данному историческому событию, управлением культуры Могилевского облисполкома поручено управлению культуры горисполкома рассмотреть ваше предложение на очередном заседании топонимической комиссии», — говорится в письме Косцову за подписью зампредседателя Могилевского облисполкома Андрея Кунцевича.

В апреле 2017 года в рамках проекта «113 городов Беларуси» была выпущена сувенирная монета «Один могилевский рубль». На ней была нанесена фраза, сказанная 1 февраля 1661 года бургомистром города Иосифом Леоновичем: «Пора! Пора!» — призыв к восстанию против московского гарнизона.