Минчан могут наказывать за выброс мусора по-старинке

Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды предлагает ввести повышенный тариф для населения на утилизацию мусора, не собранного раздельным способом.

«Наш комитет вносил предложение о введении двух тарифов для населения. Если ты собираешь раздельно — это один тариф, все вместе — более дорогой тариф. Захоранивать отходы должно стать невыгодным. Если станет невыгодно — это послужит стимулом для раздельного сбора отходов», — сообщила начальник отдела контроля за обращением с отходами комитета Елена Авраменко.

Также, по ее мнению, необходимо перейти от объемного к весовому учету отходов, то есть тариф рассчитывать не за кубометры, а за тонны. Для этого на мусоровозах должно быть установлено весовое оборудование. «Тогда будет понятно, что на этой контейнерной площадке выделено столько-то вторичных ресурсов, а на захоронение ушло столько-то. Тогда соседи будут контролировать друг друга и подсказывать, куда и что выгодно выбросить. Если собрал нераздельно — заплати больше», — пояснила Авраменко.

По ее мнению, пока существует «непрозрачная система тарифов», потому что «все идет в кубометрах». «Когда будет весовой учет только в тоннах, тариф будет только в тоннах, тогда для всех будет прозрачно — и для полигона, и для населения», — полагает начальник отдела.

Она считает необходимым выработать единый подход к системе сбора отходов. «Будут единообразные контейнеры, единообразные надписи и знаки на них. Эта наглядная система создаст условия, когда для населения будет понятно, что надо собирать, какие виды упаковки куда выбрасывать. Это выработает у населения привычку сбора отходов», — отметила Авраменко.