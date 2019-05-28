Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

Президент Украины отменил решение своего предшественника Петра Порошенко о лишении экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили украинского гражданства.

«Внести в указ президента Украины от 26 июля 2017 № 196 „О прекращении гражданства Украины…“ изменение, исключив положения об утрате Саакашвили Михаилом гражданства Украины», — написано в указе .

Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины в июле 2017 года. В сентябре того же года политик пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. В феврале 2018 года его задержали в Киеве и доставили на самолет в Варшаву.