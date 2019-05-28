Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

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Президент Украины отменил решение своего предшественника Петра Порошенко о лишении экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили украинского гражданства.

«Внести в указ президента Украины от 26 июля 2017 № 196 „О прекращении гражданства Украины…“ изменение, исключив положения об утрате Саакашвили Михаилом гражданства Украины», — написано в указе.

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Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины в июле 2017 года. В сентябре того же года политик пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. В феврале 2018 года его задержали в Киеве и доставили на самолет в Варшаву.
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Тэги: Украина-Грузия Одесская область Персона: Михаил Саакашвили Владимир Зеленский Город: Киев

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