Азаренко вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (43-й номер мирового рейтинга) вышла во второй круг одиночного разряда Открытого чемпионата Франции.

28 мая в матче первого круга Азаренко обыграла Елену Остапенко (39) из Латвии — 6:4, 7:6. Матч продолжался 1 час 45 минут.

Во втором круге соперницей Азаренко будет победительница матча между первой ракеткой мира Наоми Осакой из Японии и Анной Каролиной Шмидловой (90) из Словакии.

Сегодня стартовый матч проведет Арина Соболенко (11). Ее соперница по первому кругу — словачка Доминика Цибулкова (41).

Еще две белорусские теннисистки уже завершили борьбу в одиночном разряде. Вера Лапко (102) проиграла 16-летней француженке Диане Парри (457), Александра Саснович (34) уступила Полоне Херцог (71) из Словении.
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Тэги: Ролан Гаррос Персона: Виктория Азаренко Елена Остапенко Арина Соболенко Доминика Цибулкова Наоми Осака Анна Каролина Шмидлова

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