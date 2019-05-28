Лукашенко лично похвалил Назарбаева за отставку

Лукашенко встретился с Назарбаевым впервые после его отставки и сказал, что тот сделал мудрое решение.

Фото: пресс-служба президента

«Очень рад, что вам нравится Беларусь. Мы тоже к вашим услугам — в любое время приезжайте, я буду вас ждать. Что бы ни случилось, в каких бы должностях ни работали, нас связывает большее — дружба. Как бы мы ни спорили, мы всегда оказывались по одну сторону баррикад. Всегда защищали наши интересы, а у Казахстана и Беларуси никогда даже полярных точек зрения не было на те или иные проблемы», — сказал Лукашенко, цитирует его пресс-служба.

Глава Беларуси назвал нового президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева достойным человеком.

«Решение ваше мудрое. Пусть не все сразу это поняли, но потом они оценили эти действия. Спокойно, тихо, так, как и должно быть. Бури нам не нужны. Нам их подкинут извне, если нужно», — подчеркнул Лукашенко.

Во время встречи Нурсултан Назарбаев вручил Александру Лукашенко орден «Первый Президент Республики Казахстан — Лидер Нации Нурсултан Назарбаев», который является государственной наградой Казахстана и учрежден в мае 2001 года.

Лукашенко пообещал посетить Казахстан еще раз в этом году.