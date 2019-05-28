Арина Соболенко успешно прошла первый круг «Ролан Гаррос»

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Белорусская теннисистка Арина Соболенко (11-й номер мирового рейтинга) вышла во второй круг одиночного разряда Открытого чемпионата Франции.

28 мая в матче первого круга Соболенко обыграла Доминику Цибулкову (41) из Словакии — 7:5, 6:1.

Во втором круге соперницей Соболенко будет 17-летняя Аманда Анисимова (51) из США. В этом году теннисистки уже встречались между собой — в первом круге Australian Open. Тогда Соболенко проиграла.

Ранее во второй круг вышла Виктория Азаренко (43), обыгравшая Елену Остапенко (39) из Латвии — 6:4, 7:6.
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Тэги: Ролан Гаррос Персона: Арина Соболенко Доминика Цибулкова Аманда Анисимова Виктория Азаренко Елена Остапенко

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