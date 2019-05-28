Саакашвили вернется в Украину 29 мая

Бывший президент Грузии и губернатор Одесской области анонсировал завтрашний прилет в Киев.

«Спасибо всем, кто поддерживал меня все это время! Завтра возвращаюсь к себе домой в Киев! Рейс № 753 авиакомпании LOT Варшава-Киев (Борисполь). По расписанию прибываю в 17.15», — написал он в Facebook.

Саакашвили назвал решение президента Украины Владимира Зеленского о гражданстве «смелым решением молодого поколения». При этом он опроверг сообщения о переговорах с командой Зеленского по поводу возвращения украинского гражданства.

Политик добавил, что поддерживает Зеленского и его команду и пообещал помогать президенту «всем, чем сможет».

Комментируя дальнейшие планы в Украине, Саакашвили отметил, что будет продолжать «борьбу против коррупции, олигархата и несправедливости».

Саакашвили лишили гражданства Украины в июле 2017 года. В феврале 2018-го его задержали в Киеве и доставили на самолет в Варшаву.