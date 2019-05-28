Фотофакт. В Бресте открыли новый автовокзал по упрощенному проекту
Транспорт принимают 13 посадочных платформ. Пропускная способность составит 5 тысяч пассажиров.
Центральную часть здания занимает зал ожидания на 250 пассажиров. В одном крыле размещаются кафе, камеры для багажа и туалеты, в другом — билетные кассы, сообщает
Информационные стенды и вывески на новом автовокзале в Бресте оформлены на белорусском, русском и английском языках. Объявления также озвучиваются на трех языках.
Проект, который разрабатывало ОАО «Полесьежилстрой», предусматривал возможность соединения с ж/д вокзалом посредством подземного перехода, но его строительство оставили на будущее.