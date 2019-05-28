Два десятка человек погибли при авиаударах сил Асада в Сирии

В результате авиаударов сил сирийского режима Башара Асада по последнему оплоту повстанцев в провинциях Идлиб и Алеппо погиб 21 человек. Среди погибших — девять детей.

Источник: Twitter / SyriaCivilDef

Об этом сообщили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека, передает Daily Sabah .

Мирные жители были убиты в результате авианалетов и ракетных ударов в провинции Идлиб. Десять из них, в том числе четверо детей, погибли в городе Эриха. По меньшей мере 47 человек получили ранения.

Наступление на Идлиб возобновилось 30 апреля. За это время были убиты по меньшей мере 215 мирных жителей, в том числе 47 детей.

Идлиб — последний крупнейший оплот сирийских повстанцев, выступающих против правления президента Сирии Башара Асада. В Идлибе и в соседних провинциях Хама, Латакия и Алеппо на подконтрольных сирийской оппозиции территориях в настоящее время проживает 3 млн человек.