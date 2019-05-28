Румас заявил об ответственности за сохранение независимости каждого на своем месте

Не только правительство, но и каждый на своем месте несет ответственность за сохранение независимости Беларуси — такова суть ответа премьер-министра Сергея Румаса на письмо депутата Палаты представителей Алены Анисим.

Письмо главе правительства Анисим направила 15 мая. Она, в частности, интересовалась, «осознает ли правительство свою персональную ответственность за сохранение независимости и территориальной целостности белорусского государства», за «понимание того, что в Беларуси должны быть созданы все условия для нормального уровня жизни, реализации необходимых прав и свобод согласно Конституции».

«Меня немного удивили вопросы такого характера со стороны белорусского парламентария, — говорится в ответном письме, текст которого Анисим выложила на своей странице в Facebook. — Но, если есть необходимость рассказать именно про понимание ответственности Совета министров за сохранение независимости и территориальной целостности нашего государства, создание условий для достойной и безопасной жизни белорусских граждан, вынужден это сделать».

Автор письма напоминает, что руководитель государства неоднократно подчеркивал: суверенитет для Беларуси — «это святое, ценность, которую мы не ставим ни под какое сомнение и которой не торгуем».

«Да, правительство Беларуси несет персональную ответственность за сохранение независимости нашей республики, ее национальную безопасность и обороноспособность, за проведение выверенной и сбалансированной внутренней и внешней политики, обеспечение прав и свобод белорусских граждан, — говорится в письме. — Однако не стоит забывать, что правительство — это только часть механизма государственного управления. Мы все, каждый на своем месте, несем ответственность за благополучие и развитие нашей страны».

Премьер-министр согласен с главой государства в том, что основной вызов для Беларуси лежит в экономической плоскости. Вопросом стратегической важности для экономики в письме названо присоединение Беларуси к Всемирной торговой организации.