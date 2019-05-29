В ООН рассказали о необходимости платить взятки для выживания в КНДР

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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о нарушениях прав человека и процветании «черного рынка» в КНДР.

В своем отчете ООН основывается на показания 214 человек, которые сбежали из КНДР в 2017 и 2018 году, сообщает «Голос Америки».


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«Я обеспокоена тем, что вопрос ядерной угрозы отвлекает внимание от ужасной ситуации с правами миллионов северокорейцев. Право на еду, здравоохранение, приют, работу, свободу передвижение и свободу являются неотъемлемыми, однако в Северной Корее они в основном зависят от способности лиц давать взятки госчиновникам», — заявил комиссионер ООН по правам человека Мишель Башеле.

В КНДР раскритиковали доклад, назвав его политически мотивированным. Представители Северной Кореи утверждают, что любые гуманитарные проблемы в стране являются следствием санкций ООН, впервые введенных в 2006 году.
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Тэги: КНДР ООН права человека коррупция Персона: Мишель Башеле Город: Пхеньян

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