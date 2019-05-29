На 29 мая объявили оранжевый уровень опасности

Ухудшение погоды будет наблюдаться с 12 до 18 часов на большей части территории страны, включая Минск.

По информации Белгидромета, ожидаются грозы, местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с, а в отдельных районах — град.

МЧС рекомендует во время грозы не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы, отключить радио и телевизор, не пользоваться телефоном и электроприборами. Водителям следует остановиться, закрыть окна и переждать грозу в автомобиле.