МАРТ увеличил тарифы на транспортировку нефти

Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Беларуси.

Согласно постановлению МАРТ № 42 от 24 мая, опубликованному на Национальном правовом интернет-портале, по маршрутному направлению Унеча (Высокое) — линейная производственная диспетчерская станция «Мозырь» и обратно установлен тариф за 1 тонну нетто (без налога на добавленную стоимость) в 70,44 российского рубля (ранее — 65,47); Унеча (Высокое) — нефтеперекачивающая станция «Кобрин» (граница с Польшей) и в противоположном направлении — 330,53 российского рубля (ранее — 307,19); Унеча (Высокое) — Полоцк — Невель — 191,2 российского рубля (ранее — 144).

В остальных направлениях тарифы не изменились — действуют с 1 февраля 2018 года, когда были проиндексированы на 6,7%.

Постановление МАРТ согласовано Министерством иностранных дел Беларуси и вступает в силу после официального опубликования. Распространяет свое действие на отношения, возникшие с 23 мая, и действует до 1 октября 2019 года.