В Нур-Султане проходит саммит ЕАЭС

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Встреча глав Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России проходит 29 мая.

Фото: president.gov.by

Кроме того, на встрече присутствуют президент Молдовы Игорь Додон в качестве главы государства — наблюдателя при ЕАЭС и президент Таджикистана Эмомали Рахмон как почетный гость и председатель Исполнительного комитета.

Как сообщает пресс-служба президента Беларуси, после церемонии фотографирования главы государств приступили к обсуждению вопросов повестки заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе. Затем встреча продолжилась в расширенном формате.

Планируется, что главы государств ЕАЭС примут совместное заявление по случаю пятилетия подписания договора о союзе и международный договор о формировании общего рынка электроэнергии ЕАЭС.


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Заседание в Нур-Султане юбилейное, приурочено к двум датам: пятилетию подписания договора о ЕАЭС и 25-летию идеи евразийской интеграции.

Лукашенко находится в Нур-Султане с 28 мая. В первый день визита он встретился с действующим и первым президентами Казахстана. Назарбаев вручил белорусскому руководителю орден «Первый президент Республики Казахстан — лидер нации Нурсултан Назарбаев».
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Тэги: Беларусь-Казахстан Беларусь-ЕАЭС саммит ЕАЭС Персона: Александр Лукашенко Город: Нур-Султан

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