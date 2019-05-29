Виктор Основский cтал гендиректором «Амкодора»
Совет директоров холдинга утвердил нового руководителя компании.
Кандидатуру Основского представил председатель совета директоров Александр Шакутин. Информация об этом размещена на сайте «Амкодора».
Основский родился 29 апреля 1960 года в Минске, в возрасте 22 лет окончил Могилевский машиностроительный институт. На Минском автозаводе прошел путь от представителя органа госприемки до гендиректора. В 2016 году Основский получил предложение возглавить «Амкодор-Маш», а с 2018 года стал заместителем гендиректора по производству и закупкам «Амкодор».
Кресло гендиректора «Амкодора» стало вакантным 16 мая после перехода Валерия Иванковича на МАЗ.