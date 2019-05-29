Виктор Основский cтал гендиректором «Амкодора»

/ Экономика
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Совет директоров холдинга утвердил нового руководителя компании.

Кандидатуру Основского представил председатель совета директоров Александр Шакутин. Информация об этом размещена на сайте «Амкодора».


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Основский родился 29 апреля 1960 года в Минске, в возрасте 22 лет окончил Могилевский машиностроительный институт. На Минском автозаводе прошел путь от представителя органа госприемки до гендиректора. В 2016 году Основский получил предложение возглавить «Амкодор-Маш», а с 2018 года стал заместителем гендиректора по производству и закупкам «Амкодор».

Кресло гендиректора «Амкодора» стало вакантным 16 мая после перехода Валерия Иванковича на МАЗ.
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Тэги: МАЗ Амкодор Персона: Александр Шакутин Виктор Основский Город: Минск

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